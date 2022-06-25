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Afganistan depreminde son durum: Ölü sayısı 1200

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.06.2022
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Afganistan depreminde son durum: Ölü sayısı 1200

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), 22 Haziran’da Afganistan’ın Paktika ve Khost bölgesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğünde deprem sonrası acil yardım çağrısında bulunarak yaklaşık 200 bin kişinin depremden etkilendiğini belirtti. Devlet haber ajansı Bakhtar, bugün, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1200’e çıktığını, yaralı sayısının 2 bin olduğunu açıkladı.

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