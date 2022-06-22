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Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Ölü sayısı artıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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Afganistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem! Ölü sayısı artıyor

Son dakika haberine göre Afganistan'da merkez üssü Host vilayeti olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 255 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Afganistan'da merkez üssü Host vilayeti olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğü önce 6,1 olarak açıklarken, daha sonra 5,9 olarak güncelledi.

255 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 255 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı.

Yerel saatle 01.24'te meydana gelen deprem başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi.

Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

Sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili görüntüler paylaşırken, kimi kullanıcılar can ve mal kayıplarının yüksek olabileceği endişesini ifade etti.

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