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Maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor! Kolombiya'ya da sıçradı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.06.2022
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Maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor! Kolombiya’ya da sıçradı!

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da ilk kez maymun çiçeği vakasının 3 kişide tespit edildiği bildirildi. Yetkililer, Bogota'da tespit edilen hastaların yakın zamanda Avrupa'dan geldiğini açıkladı.

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