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Rus askeri kargo uçağı düştü! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
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Rus askeri kargo uçağı düştü! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Moskova'nın güneydoğusundaki Ryazan şehrinde bir Rus askeri kargo uçağı düştü. 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

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