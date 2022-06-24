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Koronavirüs sonrası yeni tehlike! DSÖ'den acil toplantı! Maymun çiçeği hastalığı yayılıyor | Belirtileri neler?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
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Koronavirüs sonrası yeni tehlike! DSÖ’den acil toplantı! Maymun çiçeği hastalığı yayılıyor | Belirtileri neler?

DSÖ dünya genelinde yayılan "maymun çiçeği" salgını için küresel acil durum ilan edilmesi konusunu görüşmek üzere toplandı. Vakalarının sadece erkekler arasında bulaşmadığı ve kadınlarda da görüldüğü belirtilirken, çok sayıda ülkede tespit edildiği vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen aydan bu yana süren maymun çiçeği virüsü salgınının küresel acil durum ilan edilip edilmemesini görüşmek üzere ilk toplantısını yaptı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, DSÖ acil durum komitesinin, maymun çiçeği salgınının Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) kategorisinde değerlendirilmesine yönelik tavsiyelerini, ilerleyen günlerde DSÖ yönetimine ileteceği bildirildi.

Toplantının ardından basına konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, şimdiye kadar virüsün endemik olduğu Afrika ülkeleri de dahil 48 ülkede 3 bin 200'ün üzerinde vaka tespit edildiğini, 2022'nin başından bu yana Orta Afrika'da virüs nedeniyle 70 civarında can kaybının gerçekleştiğini aktardı.

Ghebreyesus, Nijerya'daki maymun çiçeği vakalarının çoğunun kadın olduğunun altını çizerek, virüsün sadece erkekler arasında bulaşmadığına dikkati çekti.

Maymun çiçeğinin endemik olmayan birçok ülkede ilk defa görüldüğünü hatırlatan Ghebreyesus, "Bu hastalığın nasıl yayıldığını tamamen öğrenmek kritik önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ acil durum komitesi, maymun çiçeğinin tehlike boyutunu değerlendirmek üzere ilerleyen günlerde yine toplanacak.

İŞTE BELİRTİLERİ

Yüksek ateş

Baş, sırt ve kas ağrıları

Lenf bezlerinde şişlikler

Yorgunluk hali

Üşüme ve titreme

Ciltte su çiçeğine benzer, su dolu küçük kabarcıklar şeklinde görülen döküntüler

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