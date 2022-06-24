Koronavirüs sonrası yeni tehlike! DSÖ’den acil toplantı! Maymun çiçeği hastalığı yayılıyor | Belirtileri neler?

Toplantının ardından basına konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, şimdiye kadar virüsün endemik olduğu Afrika ülkeleri de dahil 48 ülkede 3 bin 200'ün üzerinde vaka tespit edildiğini, 2022'nin başından bu yana Orta Afrika'da virüs nedeniyle 70 civarında can kaybının gerçekleştiğini aktardı.