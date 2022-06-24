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Venezuela'da uçak kazası! Futbol kulübü başkanı da içindeydi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.06.2022
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Venezuela’da uçak kazası! Futbol kulübü başkanı da içindeydi

Venezuela'nın Miranda eyaletine bağlı Charallave kasabasında küçük bir uçağın düşmesi sonucu bir futbol kulübü başkanı dahil 6 kişi hayatını kaybetti.

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