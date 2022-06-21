İsrail’de koalisyon çöktü yine erken seçim! Netanyahu: Tarihteki en kötü hükümet

Koalisyonun artık ülkeyi yönetemediğini kaydeden Netanyahu, "Ülke sanki elimizden alınmış gibiydi. En başta tüm İsraillilerin hissettiği güvenlik konusunda. İkincisi zirveye çıkan hayat pahalılığı. Bu konuda çözüm için yetenekleri, anlayışları sıfır. Üçüncü mesele de ulusal gurur. Kudüslü gençlerin İsrail bayrağı açmaya korktuğu dehşet görüntüler tüm İsrailli yaraladı." diye konuştu.

Netanyahu, "Bu, İsrail tarihindeki en kötü hükümettir." yorumunu yaptı.