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Fransa'da "Öcalan'a özgürlük" sloganları! PKK destekçileri Türk vatandaşlarına saldırdı

DÜNYA takvim.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Fransa’da Öcalan’a özgürlük sloganları! PKK destekçileri Türk vatandaşlarına saldırdı

Terör örgütü PKK Avrupa ülkelerinde Türkiye'ye karşı provokatif adımlar atmaya devam ederken, bu ülkeler de duruma göz yumuyor. Fransa'nın Strasbourg şehrinde bulunan Avrupa Konseyi binasının önünde stand açan PKK üyeleri ve destekçileri, Türk vatandaşlarına saldırdı. Türkiye'nin NATO müttefiki olan Fransa'da bölücü terör örgütünün faaliyetlerine izin verilmesi tepkiyle karşılandı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin merkezi haline gelen Avrupa, teröristlere ve terör destekçilerine kucak açmaya devam ediyor.

FRANSA'DA SKANDAL GÖRÜNTÜLER

İsveç ve Finlandiya'nın terörizm faaliyetlerine olan desteğinden kaynaklı NATO yolunda Türkiye'den veto yemesinin ardından sözde NATO NATO müttefiki Fransa'dan da skandal görüntüler geldi.

Fotoğrafta: Avrupa Konseyi önündeki PKK'lılar

AVRUPA KONSEYİ ÖNÜNDE PKK PAÇAVRALARI

Strasbourg'da bulunan Avrupa Konseyi binasının önünde terör örgütü PKK üyeleri ve destekçileri, stand açıp Türkiye aleyhinde kara propaganda faaliyetinde bulundu.

O sırada bölgede bulunan Türk vatandaşları terör destekçilerine sert tepki gösterdi. Gözü dönmüş terörsevicileri ise kadınların üzerine yürüyüp saldırı girişiminde bulundu.



FRANSA'DA PKK STK'LARDAN BİLE DAHA GÜÇLÜ

Ülkücü işareti yaptıkları için yollarının kesildiğini anlatan Eslem Kaya isimli bir vatandaş, "Bugün Strasbourg'da Avrupa Konsey önünde PKK'lıların standı var. PKK burada terör örgütü olarak tanımlanmıyor. STK'lardan bile daha güçlüler. Biz ülkücü işareti yaptığımız için yolu kesip hakaret ve saldırıda bulundular. Onlar Fransa'da PKK savunabilir,sen ülkücü işareti yapamazsın" ifadelerini kullandı.



Fransa’da Öcalan’a özgürlük sloganları! FRANSA'DA "ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI!

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