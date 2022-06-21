Fransa'da "Öcalan'a özgürlük" sloganları! PKK destekçileri Türk vatandaşlarına saldırdı





FRANSA'DA PKK STK'LARDAN BİLE DAHA GÜÇLÜ

Ülkücü işareti yaptıkları için yollarının kesildiğini anlatan Eslem Kaya isimli bir vatandaş, "Bugün Strasbourg'da Avrupa Konsey önünde PKK'lıların standı var. PKK burada terör örgütü olarak tanımlanmıyor. STK'lardan bile daha güçlüler. Biz ülkücü işareti yaptığımız için yolu kesip hakaret ve saldırıda bulundular. Onlar Fransa'da PKK savunabilir,sen ülkücü işareti yapamazsın" ifadelerini kullandı.





