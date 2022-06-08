Almanya'daki gıda krizi temel besin maddelerine kısıtlama getirtti! Raflardaki uyarı şoke etti

Küresel kriz, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte körüklenen gıda krizi Avrupa derinden etkiledi. Almanya'daki boş raflar hafızalardan silinmezken, marketlerdeki yazılar görenleri şaşkına çevirdi. Alman süpermarket devi Rewe, müşterilerin yalnızca bir paket makarna ve un alabileceğini vurguladı.