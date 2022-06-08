08 Haziran 2022, Çarşamba
Almanya'daki gıda krizi temel besin maddelerine kısıtlama getirtti! Raflardaki uyarı şoke etti
Küresel kriz, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte körüklenen gıda krizi Avrupa derinden etkiledi. Almanya'daki boş raflar hafızalardan silinmezken, marketlerdeki yazılar görenleri şaşkına çevirdi. Alman süpermarket devi Rewe, müşterilerin yalnızca bir paket makarna ve un alabileceğini vurguladı.
Giriş Tarihi: 08.06.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 09:57
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