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Almanya'daki gıda krizi temel besin maddelerine kısıtlama getirtti! Raflardaki uyarı şoke etti

Küresel kriz, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte körüklenen gıda krizi Avrupa derinden etkiledi. Almanya'daki boş raflar hafızalardan silinmezken, marketlerdeki yazılar görenleri şaşkına çevirdi. Alman süpermarket devi Rewe, müşterilerin yalnızca bir paket makarna ve un alabileceğini vurguladı.

Giriş Tarihi: 08.06.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 09:57
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Almanya’daki gıda krizi temel besin maddelerine kısıtlama getirtti! Raflardaki uyarı şoke etti

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tüm dünyada enerji ve gıda krizi yaşanıyor. Özellikle ABD ve Avrupa'da yaşanan gıda krizi ve rafların boş olduğuna dair görüntüler son günlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Almanya’daki gıda krizi temel besin maddelerine kısıtlama getirtti! Raflardaki uyarı şoke etti

Almanya da gıda krizi yaşayan ülkelerden biri. Tahıl ürünleri sıkıntısı Almanya'da da hissedilmeye başlandı.

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Almanya’daki gıda krizi temel besin maddelerine kısıtlama getirtti! Raflardaki uyarı şoke etti

Ülkede temel besin maddelerinden buğday, un, süt, peynir, ekmek, makarna, yoğurt ve yağlara ciddi oranda zam yapıldı.

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Almanya’daki gıda krizi temel besin maddelerine kısıtlama getirtti! Raflardaki uyarı şoke etti

RAFLARDA KISITLAMA UYARISI

Ayrıca gıda ürünlerini etkileyen krizin ardıdnan Alman süpermarket devi Rewe, müşterilerin yalnızca bir paket makarna ve un alabileceğini söyledi.

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Almanya’daki gıda krizi temel besin maddelerine kısıtlama getirtti! Raflardaki uyarı şoke etti

Sosyal medya paylaşım sitesi Reddit'ten bir kullanıcı da söz konusu görseli hesabından paylaşarak uygulamayı anlattı.