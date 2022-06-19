Son dakika: Fransa'daki seçimden ilk sonuçlar geldi! Macron salt çoğunluğu kaybetti
Son dakika haberleri... Fransa'da yapılan milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı Macron'un partisi gelen ilk sonuçlara göre mecliste salt çoğunluğu kaybetti.
Fransa'da 577 sandalyeli Ulusal Mecliste görev yapacak milletvekillerinin belirleneceği genel seçimin ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı.
Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, büyük kentlerdeki vatandaşların da oy kullanmasıyla yerel saatle 20.00'de sona erdi.
MACRON'A SOĞUK DUŞ
Fransa'da yapılan milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı Macron'un partisi gelen ilk sonuçlara göre mecliste salt çoğunluğu kaybetti.
Fransa'da sandık çıkışı anketlerine göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ensemble (Birlikte) ittifakı Ulusal Meclis'te salt çoğunluğu sağlayamıyor.
GENEL SEÇİMLERDE ÖNE ÇIKAN İKİ İTTİFAK
Melenchon'un girişimiyle LFI, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakı kuruldu.
Nupes ittifakı, mecliste salt çoğunluk olan 289 sandalyeyi alarak, Melenchon'un başbakan olarak atanmasını hedefliyor.
Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) etrafında da Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden oluşan "Birlikte" (Ensemble) adı verilen konfederasyon oluşturuldu.
Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için, genel seçimlerde mecliste salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor.
Öte yandan seçimin ikinci turuna kalan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un yanı sıra aday olan 14 bakandan, milletvekili seçilemeyenlerin kabineden istifa edecekleri daha önce belirtilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşçinin yüzünü güldürecek hamle! O rakam netleşti, 15 bin lira tazminat! Yüzde 40,25 artış ile tavan ücret...
- Yonca Türkman neden öldü, kimdir? Balkondan düşen sanatçı Yonca Türkman hangi dizilerde oynadı? İşte oynadığı diziler...
- Asgari ücret zammı ile 5.940 TL! 3 farklı formül geldi! 1,2,3,4 çocuklu çalışanlara net-brüt asgari ücret zammı...
- DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
- Zam oranı %41'i geçti! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 4A, 4B, 4C 2500 TL maaş alanlar...
- YKS 2022 NET PUAN HESAPLAMA PÜF NOKTASI: YKS (TYT, AYT, YDT) Sayısal Sözel Eşitağırlık puan hesaplama nereden, nasıl yapılır?
- YÖKATLAS tercih sayfası: YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS 2022 tercih sıralaması belli oldu mu? Diş hekimliği, hemşirelik, öğretmenlik...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli mi? Tercih listesi...
- YKS kaç yanlış 1 doğruyu götürüyor? YKS TYT, AYT, YDT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS net hesaplama...
- Babaya, abiye, dayıya, amcaya, dedeye, enişteye, kayınpedere Babalar Günü mesajları: Vefat etmiş babaya, abiye duygusal Babalar Günü mesajları ve sözleri...
- Bugün Babalar Günü mü? 19 Haziran Pazar Babalar Günü mü? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?
- YKS 2022 TYT, AYT soru cevapları: YKS TYT, AYT A-B-C-D PDF kitapçığı soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? ÖSYM ile Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler...