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Son dakika: Fransa'daki seçimden ilk sonuçlar geldi! Macron salt çoğunluğu kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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Son dakika: Fransa’daki seçimden ilk sonuçlar geldi! Macron salt çoğunluğu kaybetti

Son dakika haberleri... Fransa'da yapılan milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı Macron'un partisi gelen ilk sonuçlara göre mecliste salt çoğunluğu kaybetti.

Fransa'da 577 sandalyeli Ulusal Mecliste görev yapacak milletvekillerinin belirleneceği genel seçimin ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı.

Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, büyük kentlerdeki vatandaşların da oy kullanmasıyla yerel saatle 20.00'de sona erdi.

MACRON'A SOĞUK DUŞ

Fransa'da yapılan milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı Macron'un partisi gelen ilk sonuçlara göre mecliste salt çoğunluğu kaybetti.

Fransa'da sandık çıkışı anketlerine göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ensemble (Birlikte) ittifakı Ulusal Meclis'te salt çoğunluğu sağlayamıyor.

GENEL SEÇİMLERDE ÖNE ÇIKAN İKİ İTTİFAK

Melenchon'un girişimiyle LFI, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakı kuruldu.

Nupes ittifakı, mecliste salt çoğunluk olan 289 sandalyeyi alarak, Melenchon'un başbakan olarak atanmasını hedefliyor.

Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) etrafında da Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden oluşan "Birlikte" (Ensemble) adı verilen konfederasyon oluşturuldu.

Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için, genel seçimlerde mecliste salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor.

Öte yandan seçimin ikinci turuna kalan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un yanı sıra aday olan 14 bakandan, milletvekili seçilemeyenlerin kabineden istifa edecekleri daha önce belirtilmişti.

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