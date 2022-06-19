Rusya, Ukrayna’yı Karadeniz’deki savaş gemileriyle böyle vurdu
Rusya’nın Karadeniz’de konuşlu olan filosundan atılan dört tane Kalibr tipi seyir füzesi ile Ukrayna’nın askeri altyapısını hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı füze saldırısına ait görüntüleri paylaştı.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı füze saldırıları aralıksız sürüyor.
UKRAYNA'NIN ASKERİ ALTYAPISI HEDEF ALINDI
Füzeler ile Ukrayna'nın askeri altyapısının hedef alındığı ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, füze saldırısına ait görüntüleri paylaşırken, füzelerin hangi şehirleri ya da noktaları vurduğuna dair açıklama yapılmadı.
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