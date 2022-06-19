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Rusya, Ukrayna’yı Karadeniz’deki savaş gemileriyle böyle vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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Rusya, Ukrayna’yı Karadeniz’deki savaş gemileriyle böyle vurdu

Rusya’nın Karadeniz’de konuşlu olan filosundan atılan dört tane Kalibr tipi seyir füzesi ile Ukrayna’nın askeri altyapısını hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı füze saldırısına ait görüntüleri paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı füze saldırıları aralıksız sürüyor.

Karadeniz'de konuşlu olan Rus donanmasına bağlı fırkateynden Ukrayna topraklarına 4 tane Kalibr tipi seyir füzesi atıldı.

UKRAYNA'NIN ASKERİ ALTYAPISI HEDEF ALINDI

Füzeler ile Ukrayna'nın askeri altyapısının hedef alındığı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, füze saldırısına ait görüntüleri paylaşırken, füzelerin hangi şehirleri ya da noktaları vurduğuna dair açıklama yapılmadı.

Rusya, Ukrayna’yı savaş gemileriyle vurdu RUSYA, UKRAYNA'YI SAVAŞ GEMİLERİYLE VURDU

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