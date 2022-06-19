NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna’daki savaş yıllarca sürebilir

"UKRAYNA DESTEKLENMELİ"

Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçmemeleri gerektiğini belirten Stoltenberg, "Maliyetler yüksek olsa bile, sadece askeri destek için değil, aynı zamanda artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle Ukrayna desteklenmeli. Ancak bu Ukraynalıların her gün birçok canla ödemek zorunda oldukları bedelle karşılaştırılamaz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, bu savaştan 2008'de Gürcistan ve 2014'te Kırım'ın işgalinden sonra yaptığı gibi devam edebileceğini anlarsa, o zaman çok daha yüksek bir bedel öderiz." ifadelerini kullandı.