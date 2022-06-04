04 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı

Son dakika: Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2022 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Fransa’da aşırı sağcı Le Pen’e yumurtalı saldırı

Son dakika haberine göre Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin eski lideri Marine Le Pen, Saint-Amand-les-Eaux kentinde yumurtalı saldırının hedefi oldu. Olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yumurtadan korunmak için Le Pen'in kafasını eğerek yüzünü saklaması yer alıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA