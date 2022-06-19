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Kolombiya'da seçimin galibi Gustavo Petro oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.06.2022
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Kolombiya’da seçimin galibi Gustavo Petro oldu

Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, yüzde 92'si açılan sandık sonuçlarına göre Tarihsel Pakt Koalisyonu adayı Gustavo Petro oyların yüzde 50,69 alarak kazandı

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