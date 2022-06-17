Yunanistan’dan yeni provokasyon: Gayri askeri statüdeki Bozbaba Adası'nı ziyaret ettiler
Ege’de tek hakim olduğunu iddia eden Yunanistan, Türkiye’nin haklarını görmezden gelerek uluslararası hukuku çiğnemeye devam ediyor. Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan’ın Ege’deki provokasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Nikos Hardalis, Türkiye'ye 80 kilometre uzaklıkta bulunan Bozbaba Adası'nı 'sözde anma töreni' için ziyaret edip, Yunan askerlerle poz verdi.
Yunan basınında yer alan habere göre; Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalis, gayri askeri statüdeki Bozbaba Adası'nı 'sözde anma töreni' için ziyaret etti.
POZ VERDİLER
Yunan hükümeti, son günlerde Türkiye ile yaşanan gerilimler sonrası benzer provokasyonlara başvuruyor.
Pentapostagma isimli internet sitesinde yer alan habere göre; Türkiye'ye 80 kilometre uzaklıkta yer alan adaya 'anma töreni' için giden Hardalis, Yunan askerlerle poz verdi.
YUNAN BASINI: TÜRKİYE 'HERDALİS'İN HELİKOPTERİNE' UYARI YAPTI
Sitedeki habere göre ayrıca; Herdalis, Türkiye'nin hava sahasına girdiği gerekçesiyle Türk askeri yetkililer tarafından uyarıldı.
BU YIL 50 KEZ ZİYARET ETTİLER
Hükümet yetkililerinin geride kalan 6 ayda, gayri askeri statüdeki adaları 50'den fazla kez ziyaret etti.
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