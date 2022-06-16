Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki yoğun mesaisini sürdürüyor.

Toplantı kapsamındaki oturumlara katılan Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile de görüştü.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın "Savunma ve Caydırıcılık" konulu oturumunun ardından gerçekleşen görüşmede;

"Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, bunun iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi" üzerinde durulduğu öğrenildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano'nun Yunan haber ajansına yaptığı Türkiye'yi hedef alan açıklamalar Atina'da coşkuyla karşılanırken, NATO zirvesinde gerçekleşen 'el sıkışma' manşetlerde.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkileri dinamitleyen Washington seyahatinin ardından Ankara'yı Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet etti. Mayıs ayı sonundaki zirvede Miçotakis, Türkiye'nin Ege adalarında gerilimi tırmandırdığını savundu, "Provokasyonlara müsamaha gösterilemez. Uluslararası barış ve istikrarın sınandığı bir zamanda bölgemizin ihtiyaç duyduğu son şey, başka bir gerilim kaynağıdır" dedi.

Atina yönetiminin yakın müttefiki ve silah tedarikçisi Fransa, beklendiği gibi Miçotakis'in açıklamalarına destek verdi. AB dönem başkanı Fransa'nın lideri Emmanuel Macron, Yunanistan'ın adalardaki 'egemenliğinin' sorgulanmasını kınadıklarını söyledi. Emmanuel Macron, "Burada tüm AB'nin ve özellikle Fransa'nın Yunanistan'a desteğini belirtmek istiyorum. Bugün hiç kimse herhangi bir üye devletin egemenliğini tehlikeye atamaz. Bu sözlerin bir an önce kınanması gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.