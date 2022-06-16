Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü. Görüşmede, “Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, bunun iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi” üzerinde durulduğu öğrenildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki yoğun mesaisini sürdürüyor.
Toplantı kapsamındaki oturumlara katılan Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile de görüştü.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın "Savunma ve Caydırıcılık" konulu oturumunun ardından gerçekleşen görüşmede;
"Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, bunun iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi" üzerinde durulduğu öğrenildi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano'nun Yunan haber ajansına yaptığı Türkiye'yi hedef alan açıklamalar Atina'da coşkuyla karşılanırken, NATO zirvesinde gerçekleşen 'el sıkışma' manşetlerde.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkileri dinamitleyen Washington seyahatinin ardından Ankara'yı Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet etti. Mayıs ayı sonundaki zirvede Miçotakis, Türkiye'nin Ege adalarında gerilimi tırmandırdığını savundu, "Provokasyonlara müsamaha gösterilemez. Uluslararası barış ve istikrarın sınandığı bir zamanda bölgemizin ihtiyaç duyduğu son şey, başka bir gerilim kaynağıdır" dedi.
Atina yönetiminin yakın müttefiki ve silah tedarikçisi Fransa, beklendiği gibi Miçotakis'in açıklamalarına destek verdi. AB dönem başkanı Fransa'nın lideri Emmanuel Macron, Yunanistan'ın adalardaki 'egemenliğinin' sorgulanmasını kınadıklarını söyledi. Emmanuel Macron, "Burada tüm AB'nin ve özellikle Fransa'nın Yunanistan'a desteğini belirtmek istiyorum. Bugün hiç kimse herhangi bir üye devletin egemenliğini tehlikeye atamaz. Bu sözlerin bir an önce kınanması gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.
AB zirvesinden bir gün sonra konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Yunanistan ve müttefiklerine yanıt verdi. Erdoğan, "İkide bir uçaklarınla bize gösteri yap. Kendine gel, tarihten hiç ders almıyor musun? Türkiye ile dans etmeye kalkma" dedi.
'KIŞKIRTICI' BAŞLIKLAR
Miçotakis'in 28 Haziran'daki NATO zirvesinde de Türkiye'yi şikayet etmeye hazırlandığını aktaran Yunan medyası, bugün Avrupa Birliği'nden gelen destek açıklamasıyla kendinden geçti. Yunan resmi haber ajansının sorusunu yanıtlayan AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Türkiye'den Atina'yı hedef alan çıkışlarını durdurmasını istedi. Yunan hükümetine yakınlığıyla bilinen Eleftheros Typos'un yanı sıra in.gr internet sitesi, Proto Thema internet sitesi ve Ta Nea gazetesi gibi yayın organları, 'kışkırtıcı' başlıklar seçti.
'AB Komisyonu: Türkiye tehditlerine son vermeli' diyen Kathimerini ise, haberin spotunda "Bir komisyon sözcüsü, 'Türkiye'nin gerilimi artıran adımlardan sakınmasını bekliyoruz, aksi halde AB üyesi devletler uygun bir yanıtı düşünmek zorunda olacak' diyor" ifadesine yer verdi. Kathimerini, İngilizce sayfasında ise 'Avrupa Birliği Türkiye'yi Yunanistan ile artan gerilime karşı uyardı' başlığını kullandı.
CNN Yunanistan da diğer yayın organları gibi AB açıklamasına yer verdi, 'Türkiye'ye yeni kınama! AB Komisyonu: Türkiye tehditlerini durdurmalı ve üye ülkelerin egemenliklerine saygı göstermeli' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.
BRÜKSEL'DEN GELEN FOTOĞRAFLAR
Yunan medyası, NATO savunma bakanlarının Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıyı ise manşetten veriyor. Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos, Mayıs ayı ortasından bu yana giderek yükselen gerilimde ilk kez zirvede bir araya geldi.
Toplu fotoğraf çekimine katılan Bakan Akar ile Panagiotopoulos, daha sonra tokalaşıp uluslararası haber ajanslarına poz verdi. İki bakan, süresi üç veya dört dakikayı bulan bir sohbet gerçekleştirip vedalaştı.
Görüşmede mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması ve pozitif gündeme odaklanılması üzerinde duruldu.
Akar ve Panagiotopoulos'un fotoğrafını manşetine taşıyan Skai televizyonu, bakanlar arasında kısa bir diyalog yaşandığını aktardı. Televizyonun muhabiri de, Yunan bakanın Hulusi Akar'a ileriye dönük adımlar atabilmek için gerilimi durdurma çağrısı yaptığını bildirdi.
Kathimerini, 'Türk ve Yunan savunma bakanları Brüksel'de kısa bir görüşme yaptı' başlığını attı, To Vima ise haberin spotunda Ankara ve Atina arasındaki yüksek tansiyona rağmen görüşmenin iyi bir atmosferde gerçekleştiğini vurguladı.
Akar ve Panagiotopoulos'un sıcak bir şekilde el sıkıştığını yazan Eleftheros Typos, önümüzdeki saatlerde başbaşa bir görüşme yapılabileceğini kaydetti.
Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun aile fotoğrafında en önde ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ve İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile yan yana durdu. Rus işgaline karşı direnen Ukrayna'ya gönderilecek silahlar ve yardımların ele alındığı toplantı sırasında ise, Bakan Akar'ın önünde 'Turkey' yerine 'Türkiye' yazısı vardı.
ATİNA'NIN BEKLEDİĞİ İKİ HAMLE
Yunan medyasında son günlerde çıkan haberlerde, Ege Denizi'nde sıcak bir yaz mevsiminin beklendiği kaydediliyor. Atina'nın yaz aylarında gerilimin artmasına neredeyse kesin gözüyle baktığını yazan Yunan medyası, Ankara'nın muhtemel iki adım atabileceğini aktardı.
Haberlere göre, Türkiye uluslararası anlaşmalara göre silahsız olması gereken Ege Denizi adalarının 'statüsü'nü Birleşmiş Milletler'e (BM) taşıyarak 'resmi bir meydan okuma'ya girişebilir.
Girit ve Rodos adaları arasına Türkiye tarafından bir araştırma gemisinin gönderilmesi ise muhtemel ikinci hamle olarak bekleniyor. Ankara'nın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 28'inci meridyenin batısında yeni bir arama ruhsatı verebileceği Atina'da konuşuluyor. Kathimerini gazetesine göre, Türkiye söz konusu adımla Kaş'ın karşısında yer alan Meis Adası çevresinde dile getirdiği kıta sahanlığı ya da münhasır ekonomik bölge haklarını daha da ileriye taşımış olacak.
CNN Yunanistan'a göre ise, Atina'nın asıl hedefinde NATO zirvesi var ve Türkiye ittifak üyelerine şikayet edilecek. Yunanistan tarafının merak ettiği en önemli başlık ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın Madrid'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüp görüşmeyeceği. CNN Yunanistan'a göre, Biden NATO zirvesinde Yunan Başbakan Miçotakis ile bir araya gelebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmen tayin başvuru tarihleri açıklandı mı? Öğretmen il içi ve dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitiyor?
- İzmir deprem son dakika: İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
- KPSS geç başvuruları başladı mı, ne zaman bitiyor? KPSS geç başvuruları bitti mi?
- Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Öğrenci affı bu yıl olacak mı, yürürlüğe girecek mi? Lisans, önlisans...
- Survivor araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Survivor araba ödülünü hangi yarışmacı kazandı, markası ne? Lexus NX 350h özellikleri, fiyatı
- Asgari ücret zammı son dakika açıklaması! TEFE- TÜFE ile 5.940 TL'yi bulabilir! 1,2,3,4 çocuklulara 6 aylık enflasyon farkı ile...
- Kurban Bayramı ikramiyesi netleşti! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Mide ağrısı nedeniyle gitti doktorlar gözlerine inanamadı! 83 tane 1 lira ve daha neler neler...
- FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı belli oldu mu?
- FED kararı sonrasında dolar, euro, altın ne kadar oldu? FED faiz kararı ile dolar ve euro düşer mi, yükselir mi? 15 Haziran CANLI kur takibi...
- Çocuk başına 1.649 TL ödeme! Şartlar belli oldu, geri ödemesiz veriliyor! ATM'den hesaplarınızı kontrol edin...
- Fiat, Kia, Toyota, Hyundai, Renault'da 26.000 TL'ye varan indirim kampanyası... 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,69 faiz imkanı! Ayakları yerden kesecek...