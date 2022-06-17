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ABD'de iklim değişikliğine bağlı doğal felaketler arttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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ABD’de iklim değişikliğine bağlı doğal felaketler arttı

ABD'nin orta ve batı kesimlerinde son haftalarda iklim değişikliğine bağlı doğal felaketler artış gösterirken, ülkenin bazı bölgeleri aşırı yağmur ve sele teslim oldu, bazı kesimlerinde ise sıcaklık ve nem bunalttı.

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