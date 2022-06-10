ABD’de şoke eden olay! Bebek Holly 41 yıl sonra akrabalarına kavuştu

Holly'nin halası Cheryl Clouse ise, onunla ilk kez tanışmanın "çok heyecan verici" olduğunu söylerken, "İyi olduğuna ve iyi bir hayata sahip olduğunu görmek büyük bir lütuf. Bütün aile dün gece iyi uyudu" dedi.

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