Norveç’ten Ukrayna’ya 22 adet M109 obüs!

EĞİTİM ALMANYA'DA VERİLDİ

Bakanlık, obüslerle (havan topu) birlikte donanım, yedek parça ve mühimmat bağışlanacağı ifade edilerek Norveç askerlerinin Almanya'da Ukrayna askerlerini obüslerin kullanımı konusunda eğittiğini vurguladı.

Topçu parçaları Norveç'ten sevk edildiği ancak Norveç hükümetinin güvenlik nedenleriyle bağışı kamuoyuna açıklamak için beklediği kaydedildi. Norveç Ukrayna'nın işgalinden bu yana 4 bin M72 anti-tank silahlarının yanı sıra 1500 kurşun geçirmez yelek, 5 bin kask, 15 bin kumanya, 1000 filtreli koruyucu maske, 2 bin uyku tulumu, 10 bin uyku matı bağışladı.