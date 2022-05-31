FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararları ayın kaçında açıklanıyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayında faizi 50 baz puan artırmış, 2000 yılından bu yana gerçekleşen en yüksek faiz artışını yapmıştı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararları ayın kaçında açıklanıyor?