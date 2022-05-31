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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararları ayın kaçında açıklanıyor?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2022
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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararları ayın kaçında açıklanıyor?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. FED, Mayıs ayında faizi 50 baz puan artırarak yüzde 1 seviyesine yükseltmişti. Haziran ayı FED toplantısında alınacak yeni faiz kararı uluslararası piyasalara yön verecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararları ayın kaçında açıklanıyor?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararları ayın kaçında açıklanıyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayında faizi 50 baz puan artırmış, 2000 yılından bu yana gerçekleşen en yüksek faiz artışını yapmıştı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararları ayın kaçında açıklanıyor?

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 14 – 15 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Fed 15 Haziran'da Türkiye saati ile 21:00'de faiz kararını açıklayacak. Fed Başkanı Jerome Powell'in basın toplantısının ise 21:30'da başlaması bekleniyor.

FED'DEN SIKILAŞMA KARARI! FAİZ ARTTIRIMI GELEBİLİR!

Enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını söyleyen Powell, konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyleyen Fed Başkanı, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti.

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