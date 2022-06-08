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Son dakika | Almanya'da korkunç olay! Araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
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Son dakika | Almanya’da korkunç olay! Araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın başkenti, Berlin'in batısında bir araç kalabalığa daldı. Olayda bir kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Polis, aracın sürücüsü olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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