FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Haziran ayı faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. FED Faiz kararını haziran ayında yapacağı toplantının ardından açıklayacak. FED Başkanı Jerome Powell son açıklamasında enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyledi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Haziran ayı faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu?