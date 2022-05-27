FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Haziran ayı faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. FED faiz kararı belirli tarihlerde yapılan toplantıların ardından açıklanıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Haziran ayı faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Haziran ayı faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. FED Faiz kararını haziran ayında yapacağı toplantının ardından açıklayacak. FED Başkanı Jerome Powell son açıklamasında enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyledi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Haziran ayı faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED Faiz Toplantısı haziran ayında düzenlenecek. Toplantı 14 Haziran ve 15 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
FED'DEN FAİZ ARTIRIM MESAJI
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.
Enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını söyleyen Powell, konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyleyen Fed Başkanı, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti.
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