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Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'ın panik anları: Yasak bölgeye uçak girdi apar topar kaçtı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden’ın panik anları: Yasak bölgeye uçak girdi apar topar kaçtı

Son dakika haberi... Sahil kenarındaki evinde eşiyle birlikte vakit geçiren ABD Başkanı Joe Biden,, uçuşa yasaklı bölgeye bir uçağın girmesi nedeniyle apar topar güvenli eve alındı.

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