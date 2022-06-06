Çinli taykonotlar uzaya gitti! 6 ayda inşa edecekler
Üç Çinli taykonot altı ay sürcek görev için uzaya gitti. Ekip, ‘Gök Sarayı’ uzay istasyonunun kurulumunu tamamlayacak. Çin, ABD ve Rusya ortaklığında işletilen Uluslararası Uzay İstasyonu’na rakip, kendi istasyonunu inşa ediyor.
ÇİN, Gobi Çölü'ndeki Ciçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden ateşlenen roketle taykonotlar Çın Dong, Liu Yang ve Cai Şucı'yı uzaya gönderdi. Devlet medyasına göre, taykonotları taşıyan Şıncou-14 Uzay mekiği "yaklaşık yedi saatlik uçuşun ardından" Tiangong (Gök Sarayı) uzay istasyonuna başarılı şekilde kenetlendi. Ekip uzayda altı ay kalacak.
Tamamı pilot olan taykonotların öncelikli görevi, istasyonun iki laboratuvar modülünü ana gövdeye bağlamak ve donanımların entegrasyonunu sağlamak. Çin, ABD ve Rusya ortaklığında işletilen Uluslararası Uzay İstasyonu'na rakip, kendi istasyonunu inşa ediyor. Yapı tamamlandığında; bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak.
43 yaşındaki hava kuvvetleri pilotu Dong tarafından yönetilen ekip, uzay istasyonunda altı ay geçiren ikinci Çinli mürettebat olacak. Ekibin 44 yaşındaki ikinci kıdemli üyesi Liu Yang, 2012'de uzaya çıkan ilk Çinli kadın olmuştu. 46 yaşındaki Cai Şucı'nin ise ilk uzay yolculuğu.
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