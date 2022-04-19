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Dünyanın takip ettiği etkinlikte skandal! Paskalya tavşanı ABD Başkanı Joe Biden'ı böyle susturdu!
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki geleneksel Paskalya Yumurtası Yuvarlama etkinliğinde, Afganistan'la ilgili bir soruya yanıt verirken Paskalya Tavşanı maskotu tarafından susturulunca sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
Giriş Tarihi: 19.04.2022 13:35Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 13:36