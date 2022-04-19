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Dünyanın takip ettiği etkinlikte skandal! Paskalya tavşanı ABD Başkanı Joe Biden'ı böyle susturdu!

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki geleneksel Paskalya Yumurtası Yuvarlama etkinliğinde, Afganistan'la ilgili bir soruya yanıt verirken Paskalya Tavşanı maskotu tarafından susturulunca sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Giriş Tarihi: 19.04.2022 13:35 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 13:36
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Dünyanın takip ettiği etkinlikte skandal! Paskalya tavşanı ABD Başkanı Joe Biden’ı böyle susturdu!

ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ile birlikte Beyaz Saray'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Paskalya Yumurtası Yuvarlama etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Paskalya tavşanı maskotu ile Joe Biden, beklenmedik bir görüntü oluşmasına neden oldu.

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Dünyanın takip ettiği etkinlikte skandal! Paskalya tavşanı ABD Başkanı Joe Biden’ı böyle susturdu!

79 yaşındaki ABD Başkanı, ziyaretçilerle sohbet ederken, Paskalya tavşanı yanına sokuldu.

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Dünyanın takip ettiği etkinlikte skandal! Paskalya tavşanı ABD Başkanı Joe Biden’ı böyle susturdu!

Sosyal medyada yayılan videoda, tavşan kostümü giyen kişinin, Pakistan ve Afganistan hakkında konuşan Biden'ı cümlesinin ortasında oradan uzaklaştırdığı görüldü. Diğer videolarda da Paskalya tavşanı, etkinlikte aileleri selamlayan Biden ile konuşurken yansıdı.

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Dünyanın takip ettiği etkinlikte skandal! Paskalya tavşanı ABD Başkanı Joe Biden’ı böyle susturdu!

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından sosyal medyada, Paskalya tavşanının nasıl Biden'ın sözünü kesebildiği sorusu yöneltildi.

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Dünyanın takip ettiği etkinlikte skandal! Paskalya tavşanı ABD Başkanı Joe Biden’ı böyle susturdu!

Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley'nin basın sözcüsü Abigail Marone, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Paskalya Tavşanı neden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı yönlendiriyor?" dedi.