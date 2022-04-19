Dünyanın takip ettiği etkinlikte skandal! Paskalya tavşanı ABD Başkanı Joe Biden’ı böyle susturdu!

ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ile birlikte Beyaz Saray'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Paskalya Yumurtası Yuvarlama etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Paskalya tavşanı maskotu ile Joe Biden, beklenmedik bir görüntü oluşmasına neden oldu.