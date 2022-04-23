ABD Başkanı Joe Biden gündemden düşmüyor! Yine boşluğa el uzattı
Yaptıklarıyla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden, 8 gün arayla yine aynı şeyi yaparak boşlukla tokalaştı. Kameraların kaydettiği o anlar sosyal medyada gündem oldu.
Geçtiğimiz hafta Kuzey Carolina eyaletindeki bir üniversitedeki etkinliğinde 40 dakikalık bir konuşma yapan Biden, konuşması bittikten sonra tokalaşmak için elini boşluğa uzatmış ve garip tavırları ABD kamuoyu ve dünyanın gündemine gelmişti. Biden bu hareketini tekrarladı.
YİNE BOŞLUĞA EL UZATTI
Biden'ın Washington'da gerçekleştirilen bir etkinlikte yaptığı konuşmasının ardından kürsüden ayrılırken el sıkışıyormuş gibi hareketler yaptığı ancak etrafında kimsenin olmadığı görüldü.
Bir süre şaşkın bakışlar altında el sıkışacak birini arayan Biden'ın daha sonra sahneden inmeye yöneldiği görüldü.
O anlara ilişkin görüntüler yine sosyal medyada gündem oldu.
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