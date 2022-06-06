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İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın koltuğu tehlikede! Parlamentoda güven oylaması yapılacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın koltuğu tehlikede! Parlamentoda güven oylaması yapılacak

İngiltere'de karantina döneminde kurallara uymadığı ortaya çıkan Başbakan Boris Johnson'ın koltuğu tehlikede. Bugün parlamentoda Johnson'ın liderliği için güvenoyu yoklaması yapılacak. Johnson güvenoyu alamazsa başbakanlığı kaybedecek.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson için Muhafazakar Parti liderliği konusunda güven oylaması yapılacak.

Muhafazakar Partinin ileri gelenlerinden oluşan 1922 Komitesi Başkanı Graham Bradley, yaptığı açıklamada, güven oylaması talebi için gerekli olan 54 imzanın aşıldığını belirtti.

Bradley, güven oylamasının bu akşam 18.00-20.00 saatlerinde yapılacağını ve sonucun kısa süre sonra açıklanacağını duyurdu.

Johnson'ın kazanabilmesi için 180 parti milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Bu da vekillerin yüzde 50'sinden 1 fazlası anlamına geliyor.

JOHNSON OYLAMAYI KAYBEDERSE BAŞBAKANLIKTAN İSTİFA EDECEK

Oylamayı kaybetmesi durumunda ise Johnson'ın başbakanlıktan istifa etmesi gerekecek ve hemen ardından bir liderlik yarışı başlayacak. Johnson, bu yarışta yer alamayacak.

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri altındaydı. Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

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