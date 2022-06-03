Putin'den Batı'ya "pes" dedirtecek plan

Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik ambargosunu değerlendiren başka bir Rus yetkili ise bunun kısa vadede çok az etkisi olacağını belirtti ve "Kremlin'in şu anki modu bedeli ne olursa olsun savaşı kaybedemeyecekleri." dedi.

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