İtalya’da akıllara durgunluk veren olay! Yolcu uçağının pilotu uyuyakalınca alarm verildi

ITA Airways tarafından yapılan açıklamada, pilotun uçuş sırasında ve inişten sonra davranışının prosedürlere uygun olmadığı belirtildi. Şirket yetkilileri soruşturmanın ardından kaptan pilotun görevden alındığını ve işine son verildiğini söyledi. Havayolundan yapılan açıklamada olay sırasında yolcu güvenliğinin tehlikeye atılmadığı da aktarıldı.

İşine son verilen pilot ise prosedüre uygun hareket ettiğini ve yanlış bir şey yapmadığını belirtti. Uçağın iletişim sisteminde arıza olduğunu iddia eden kaptan pilot, bu sebeple Fransız yetkililer ile temas kuramadığını ve bunun normal bir durum olduğunu savundu. Yetkilileri kısa süreli endişeye sürükleyen olayın ardından uçağın Roma'ya planlanandan 20 dakika önce indiği ve uçuşun sorunsuz tamamlandığı açıklandı.