Dünyanın merakla çözülmesini beklediği kriz! Anahtar Türkiye'de
Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte dünya genelinde başlaması yakın olan buğday krizinde, anahtar Türkiye'nin elinde olacak. Dünyanın en büyük ikinci tahıl ihracatçısı Ukrayna’nın depolarında bekleyen 22 milyon ton tahılın durumu AK Parti MYK’da masaya yatırıldı. Rapora göre tahıl depolarda kalmaya devam ederse yeni tahılı koyacak yer olmayacak. Bu 1 yıllık değil 2 yıllık gıda krizi demek.
Ukrayna'daki savaş devam ederken, dünyanın gözü ise Ukrayna'nın ürettiği tahıllarda. Dünyanın en büyük ikinci tahıl ihracatçısı olan Ukrayna depolarında hazır halde 22 milyon ton tahıl bekliyor. Bu tahılların çıkarılması için ise Türkiye yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile önceki gün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti.
GIDA KRİZİ YILLAR SÜREBİLİR
Konu, aynı gün Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da gündeme geldi. Ukrayna'da halihazırda tahıl depolarının dolu olduğu, ürünler nakledilip depolar boşalmazsa yeni ürünlerin koyacak bir yerin de olmayacağına işaret edilerek, "Dolayısıyla bu senenin ürünleri de heba olacak ve bir yıl değil 2 yıllık bir gıda kriziyle karşı karşıya kalınacak" tespiti yapıldı.
PETROL NAKLİ KRİZİNDE OLDUĞU GİBİ
Körfez Savaşı'nda petrol nakliyle ilgili yaşanan krizde gemilere askeri gemilerin eşlik ederek çıkardığı aktarılan sunumda, aynı yöntemin gıda koridoru için de uygulanabileceği belirtildi. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne dikkat çekilen ve Türkiye'nin koridoru açma imkanının olduğu vurgulanan sunumda, şu değerlendirmeler yapıldı: "Bunu yapacak tek ülke Türkiye. Çünkü Karadeniz'e başka askeri gemi geçişi yok. Bunu yapabilecek kapasitede çevrede başka ülke de yok. Arabulucu rolünden dolayı Türkiye bunu üstlenebilir."
AFRİKA AÇLIKLA BURUN BURUNA KALIR
Afrika'daki duruma da dikkat çekildi. Mısır'ın tahılın üçte ikisini Ukrayna'dan aldığı, özellikle Sahra Altı Afrika'nın ciddi anlamda açlıkla burun buruna kalacağı belirtildi.
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