Dünyanın merakla çözülmesini beklediği kriz! Anahtar Türkiye’de

PETROL NAKLİ KRİZİNDE OLDUĞU GİBİ

Körfez Savaşı'nda petrol nakliyle ilgili yaşanan krizde gemilere askeri gemilerin eşlik ederek çıkardığı aktarılan sunumda, aynı yöntemin gıda koridoru için de uygulanabileceği belirtildi. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne dikkat çekilen ve Türkiye'nin koridoru açma imkanının olduğu vurgulanan sunumda, şu değerlendirmeler yapıldı: "Bunu yapacak tek ülke Türkiye. Çünkü Karadeniz'e başka askeri gemi geçişi yok. Bunu yapabilecek kapasitede çevrede başka ülke de yok. Arabulucu rolünden dolayı Türkiye bunu üstlenebilir."