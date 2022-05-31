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Yunanistan'dan "Meriç" kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.05.2022
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Yunanistan’dan Meriç kararı

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Meriç'te Türkiye sınırına inşa edilen çelik çitin uzatılacağını bildirdi.

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