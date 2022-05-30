Son dakika: Başkan Erdoğan’ın sözlerini Yunan medyası manşetten verdi: Türkiye’den yeni meydan okuma, orduya teyakkuz emri

Yunanistan'la mevcut tabloyu Cumartesi günü Azerbaycan dönüşü bir kez daha değerlendiren Erdoğan, Atina'ya yeni mesajlar gönderdi:

"Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantılarına son verdik mi? Bunu açıkladık mı? Bu ne demektir? 'Ey Yunanistan kendine çeki düzen ver' demektir... Benimle konuşacaksın, yemek yiyeceğiz, 'üçüncü ülke veya şahısları aramıza koymayalım' diyeceğiz, bunun sözünü vereceksin; ondan sonra 15 gün geçecek, ABD'ye gideceksin, Amerikan Kongresinde Türkiye'nin aleyhinde konuşma yapacaksın. Neymiş? Oradan alacağı alkışlar için. Kusura bakma. Bizim bunlarla yapacağımız bir şey yok. Bu denli silahlanma şu, bu, vesaire; bu süreci işletenlerle yapılacak bir şey yok. Yapacağımız tek şey var; bize dost olana dostuz ama bir defa şunu iyi bilsinler ki bize düşman nazarıyla bakanlara da biz gereğini yaparız."

Başkan Erdoğan, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto etmesine değinirken Yunanistan örneğini verdi:

"Bir güvenlik teşkilatı olan NATO'da bu tür teröristleri bağrına basan, bu tür teröristleri kucağında besleyen ülkelerle ilgili biz geçmişte yapılan yanlışın tekrarını yapamayız. Neydi o? Özellikle Yunanistan geçmişte NATO'dan çıkmıştı, o zamanın Türkiye yönetimi Yunanistan'ın tekrar NATO'ya girmesinin yolunu açtı. Yunanistan da aynı şeyleri söylüyordu, herhangi bir şeyin olmayacağını söylüyordu. Bakın şu anda Yunanistan'ın Avrupa'ya 400 milyar avro borcu var, fazlası var azı yok. 5 4 yani 9 tane şu anda Amerika'nın Yunanistan'da üssü var. Peki bu üsler kime karşı kuruluyor, bu üsler niye var? Söyledikleri şu; 'Rusya'ya karşı…' Yalan… Dürüst değiller. Bütün bu olanlar karşısında bunların Türkiye'ye karşı takındıkları tavır ortada. İşte geçen gün Miçotakis'e ne yaptılar? Amerika'da Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kapısını açtılar, orada konuşturdular. Bu konuşmasında alkışladılar mı? Alkışladılar. Bütün bu olaylarda tekrar F16'lar gündeme getirildi mi? Getirildi."