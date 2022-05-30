Son dakika: Başkan Erdoğan'ın sözlerini Yunan medyası manşetten verdi: Türkiye'den yeni meydan okuma, orduya teyakkuz emri
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan için kurduğu 'Bize düşman nazarıyla bakanlara da biz gereğini yaparız' cümlesini manşetinden veren Yunan medyası, Ege Denizi'ndeki birliklerin en üst düzeyde alarma geçirildiğini bildirdi. CNN Yunanistan, 'Türkiye Devlet Başkanı'ndan yeni meydan okuma! Erdoğan: Miçotakis muhatabım değildir' başlığını tercih etti.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD ziyaretiyle tepetaklak olan Türk-Yunan ilişkilerinde fırtına kopuyor. Hafta başında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini 'son dakika' koduyla duyuran Yunan medyası, bugün de Türkiye'den gelen açıklamaları manşetten veriyor.
Yunan bağımsızlık savaşının iki yüzüncü yılı için ABD'nin başkenti Washington'da ağırlanan Yunan Başbakan Miçotakis, Beyaz Saray'da Joe Biden'la görüştü. Yunan bayrağının renkleri mavi-beyaz kravat takan ABD lideri, Miçotakis'i 'Ben Joe Bidenopulos' cümlesiyle karşıladı.
ABD Kongresi'ndeki konuşmasında Türkiye'yi hedef alan Kiryakos Miçotakis'in sözleri ayakta alkışlandı, Washington'da Türkiye'nin programından çıkarıldığı F-35 jetlerinin Yunanistan'a satışı da konuşuldu.
Atina'daki bayram havasının dağılmasına, Başkan Erdoğan'ın 23 Mayıs Pazartesi günü kurduğu "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" cümlesi yetti.
Yunanistan'la mevcut tabloyu Cumartesi günü Azerbaycan dönüşü bir kez daha değerlendiren Erdoğan, Atina'ya yeni mesajlar gönderdi:
"Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantılarına son verdik mi? Bunu açıkladık mı? Bu ne demektir? 'Ey Yunanistan kendine çeki düzen ver' demektir... Benimle konuşacaksın, yemek yiyeceğiz, 'üçüncü ülke veya şahısları aramıza koymayalım' diyeceğiz, bunun sözünü vereceksin; ondan sonra 15 gün geçecek, ABD'ye gideceksin, Amerikan Kongresinde Türkiye'nin aleyhinde konuşma yapacaksın. Neymiş? Oradan alacağı alkışlar için. Kusura bakma. Bizim bunlarla yapacağımız bir şey yok. Bu denli silahlanma şu, bu, vesaire; bu süreci işletenlerle yapılacak bir şey yok. Yapacağımız tek şey var; bize dost olana dostuz ama bir defa şunu iyi bilsinler ki bize düşman nazarıyla bakanlara da biz gereğini yaparız."
Başkan Erdoğan, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto etmesine değinirken Yunanistan örneğini verdi:
"Bir güvenlik teşkilatı olan NATO'da bu tür teröristleri bağrına basan, bu tür teröristleri kucağında besleyen ülkelerle ilgili biz geçmişte yapılan yanlışın tekrarını yapamayız. Neydi o? Özellikle Yunanistan geçmişte NATO'dan çıkmıştı, o zamanın Türkiye yönetimi Yunanistan'ın tekrar NATO'ya girmesinin yolunu açtı. Yunanistan da aynı şeyleri söylüyordu, herhangi bir şeyin olmayacağını söylüyordu. Bakın şu anda Yunanistan'ın Avrupa'ya 400 milyar avro borcu var, fazlası var azı yok. 5 4 yani 9 tane şu anda Amerika'nın Yunanistan'da üssü var. Peki bu üsler kime karşı kuruluyor, bu üsler niye var? Söyledikleri şu; 'Rusya'ya karşı…' Yalan… Dürüst değiller. Bütün bu olanlar karşısında bunların Türkiye'ye karşı takındıkları tavır ortada. İşte geçen gün Miçotakis'e ne yaptılar? Amerika'da Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kapısını açtılar, orada konuşturdular. Bu konuşmasında alkışladılar mı? Alkışladılar. Bütün bu olaylarda tekrar F16'lar gündeme getirildi mi? Getirildi."
ANINDA MANŞET OLDU
Yunan haber televizyonlarının canlı yayınla ekrana verdiği röportajı manşetinden duyuran Kathimerini gazetesi, Erdoğan tarafından yeni provokatif açıklamalar yapıldığını ileri sürdü: 'Yunanistan, kendine çeki düzen ver!'
Kathimerini ayrıca, Türkiye'den 'devam eden tehditler' nedeniyle Yunan ordusunun en yüksek düzeyde alarm durumuna geçirildiğini yazdı. Habere göre, ülkenin doğu kıyılarındaki birliklere teyakkuz emri verilirken Türkiye'nin yaz boyunca Ege Denizi'ndeki hareketleri de izlenecek.
Eleftherostypos gazetesi de Kathimerini'yle aynı başlığı kullandı: 'Erdoğan'ın Miçotakis'e yeni saldırısı!'
Proto Thema'nın başlık seçimi 'Erdoğan'ın Miçotakis'e yeni saldırısı: Bize düşman nazarıyla bakanlara da biz gereğini yaparız' oldu.
To Vima gazetesi de, tıpkı Proto Thema gibi 'Bize düşman nazarıyla bakanlara da biz gereğini yaparız' cümlesini başlığına çekti.
Ta Nea gazetesi, aynı cümleyi 'Yeni tehditler' başlığıyla sunup Türkiye liderinin Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki konuşmasına karşılık verdiğini aktardı.
CNN Yunanistan, 'Türkiye Devlet Başkanı'ndan yeni meydan okuma! Erdoğan: Miçotakis muhatabım değildir' başlığını tercih etti. CNN ayrıca, Türkiye'nin TCG Çeşme gemisinin hidrografik araştırmalar yürütmesi için ilan ettiği NAVTEX'in Ege Denizi'nde sıcaklığı artırdığını yazdı.
Skai televizyonu da internet sitesinde 'Erdoğan Miçotakis'e karşı: Artık şu an itibarıyla muhatabım değildir. Bize düşman nazarıyla bakanlara da biz gereğini yaparız' manşetini attı.
WASHINGTON'DAN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
Miçotakis, ABD Kongresi'ndeki konuşmasında Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini vurgulayıp Türkiye'ye suçlamalarda bulunmuştu:
"Siz değerli Kongre üyelerinden, son 48 yılda Helenizm'in bitmeyen acılarına neden olan açık yarayı unutmamanızı rica ediyorum. Kıbrıs'ın bölünmesinden bahsediyorum. Bu meselenin uluslararası hukuka göre ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları doğrultusunda çözülmesi gerekiyor. Dün Başkan Biden'a da söylediğim gibi, Kıbrıs'ta kimse iki devletli bir çözümü asla kabul edemez."
,Kıbrıs açıklamaları Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlanan Yunan lider, Türkiye'nin adını anmadan hava sahası ihlallerine de değinmişti: "Şu konuda kesinlikle net olmak istiyorum. Egemenliğimizi ve toprak haklarımızı ihlal eden açık saldırı eylemlerini kabul etmeyeceğiz ve bu eylemler Yunan adaları üzerinde derhal durdurulması gereken uçuşları da içeriyor."
Başkan Erdoğan, Miçotakis'in ABD'de yaptığı açıklamalara 23 Mayıs Pazartesi günü Atina'nın hiç beklemediği bir çıkışla karşılık verdi. Yunan medyası, Türkiye'den gelen mesajları 'Zehir zemberek', 'Erdoğan'dan aşırı saldırı' ve 'Erdoğan Miçotakis'e karşı öfkeli, denizde ve havada gerginlik' manşetleriyle okurlarına sundu.
ABD SAFINI SEÇTİ
Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde, özellikle 2020 yazında Doğu Akdeniz'de büyük bir kapışma yaşandı. Türkiye Akdeniz'e savaş gemilerinin eşlik ettiği araştırma gemisi gönderdi.
Ankara'nın hamlesiyle çaresiz kalan Yunanistan, başta Fransa, ABD olmak üzere Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve hatta Suudi Arabistan'la tatbikatlara girişti.
Fransa'dan Rafale jetleri satın alan Atina yönetimi, geride kalan iki yılda silahlanmaya milyarlarca dolar harcadı.
Gerilimde açık şekilde Yunanistan'ın tarafını tutan ABD ise, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne uçak gemisi gönderdi. USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği, 22 savaş gemisi ve 5 bin 600 askerden oluşan Taarruz Gücü, ABD tarafından Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'e yollandı.
Suda'yı Doğu Akdeniz'de adeta kendi üssü haline getiren ABD ordusu, ayrıca dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu da Girit'teki üsse gönderdi. Pompeo, Yunan Başbakan Miçotakis'le birlikte Amerikan uçak gemisi üstünde poz verdi.
2020 yazından itibaren neredeyse her hafta Yunan ordusuyla tatbikat yapan ABD'nin ilgisi, yalnızca Akdeniz'le sınırlı kalmadı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan ortak tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.
Yunan medyası, ABD'nin Yunanistan'da kalıcı üsler elde etmeyi amaçladığını yazdı.
ABD, halihazırda Yunanistan'ın elindeki F-16 savaş uçaklarının modernizasyonunu gerçekleştiriyor. Türkiye'yi F-35 programından çıkaran Washington, Türkiye'ye ayrılan savaş uçaklarının Yunanistan'a verilmesini gündemine almış durumda.
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