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Fransa Cumhurbaşkanı Macron tahılın Ukrayna dışına çıkarılmasında Türkiye’nin öneminin altını çizdi

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron tahılın Ukrayna dışına çıkarılmasında Türkiye’nin öneminin altını çizdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da bulunan tahılın ülke dışına çıkarılması noktasında Türkiye'nin kritik bir rol üstlendiğini dile getirdi. Macron, tahıl ile buğdayın Ukrayna dışına çıkarılmasına dair Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki müzakerelerden olumlu sonuçlar alındığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşına dair AB'nin aldığı yeni kararların yanı sıra pek çok konuya değindi.

20 TON TAHIL TÜRKİYE'NİN YARDIMI İLE ÇIKABİLİR

Fransa'nın Afrika Birliği dönem başkanı Senegal ile gıda güvenliği konusunda görüştüğünü belirten Macron, kısa vadede Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde, Türkiye'nin yardımıyla Ukrayna'daki 20 milyon ton tahılı ülkeden çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİP"

Macron, Türkiye'nin konumu ve Karadeniz ile ilgili anlaşmalar kapsamında önemli bir role sahip olduğuna dikkati çekerek tahıl ve buğdayın Ukrayna dışına çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmelerden olumlu sonuçlar alındığını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, sorunun gelecek günlerde çözüme kavuşturulmasını umduğunu belirterek Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'in bu konudaki duruşunu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çözüm arayışlarını takdirle karşıladığını kaydetti.

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