Fransa Cumhurbaşkanı Macron tahılın Ukrayna dışına çıkarılmasında Türkiye’nin öneminin altını çizdi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da bulunan tahılın ülke dışına çıkarılması noktasında Türkiye'nin kritik bir rol üstlendiğini dile getirdi. Macron, tahıl ile buğdayın Ukrayna dışına çıkarılmasına dair Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki müzakerelerden olumlu sonuçlar alındığını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşına dair AB'nin aldığı yeni kararların yanı sıra pek çok konuya değindi.
20 TON TAHIL TÜRKİYE'NİN YARDIMI İLE ÇIKABİLİR
Fransa'nın Afrika Birliği dönem başkanı Senegal ile gıda güvenliği konusunda görüştüğünü belirten Macron, kısa vadede Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde, Türkiye'nin yardımıyla Ukrayna'daki 20 milyon ton tahılı ülkeden çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.
"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİP"
Macron, Türkiye'nin konumu ve Karadeniz ile ilgili anlaşmalar kapsamında önemli bir role sahip olduğuna dikkati çekerek tahıl ve buğdayın Ukrayna dışına çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmelerden olumlu sonuçlar alındığını ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı, sorunun gelecek günlerde çözüme kavuşturulmasını umduğunu belirterek Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'in bu konudaki duruşunu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çözüm arayışlarını takdirle karşıladığını kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? KPSS ücret yatırma nereden, nasıl yapılır?
- 28. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak, belli oldu mu? Kira düzenlemesi maddeleri açıklandı mı? Kira düzenlemesinde kritik detay...
- Survivor kim elendi son dakika? 31 Mayıs Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...
- Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi artacak mı, zamlanacak mı?
- Nakdi destek ödemesi için kritik detay... 450 ile 1.668 TL arasında geri ödemesiz veriliyor! İŞKUR'da iş görüşmesine gidene, başlayana...
- Rafael Nadal - Novak Djokovic maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Nadal - Djokovic maçı canlı yayın bilgileri...
- Emekliye en düşük 4.156 TL! En düşük maaş göründü, Temmuz maaşı hesaplandı! Enflasyon anketi, TEFE-TÜFE rakamlarıyla...
- Luna coin sonrasında o da çakıldı! Luna coin yeniden listelenecek mi? Luna coin yakımı ne zaman olacak?
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?
- Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda?
- Okullar ne zaman kapanıyor 2022? İlkokul, ortaokul, lise yaz tatili ayın kaçında başlıyor? MEB 2021-2022 takvimi...