Fransa Cumhurbaşkanı Macron tahılın Ukrayna dışına çıkarılmasında Türkiye’nin öneminin altını çizdi

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİP"

Macron, Türkiye'nin konumu ve Karadeniz ile ilgili anlaşmalar kapsamında önemli bir role sahip olduğuna dikkati çekerek tahıl ve buğdayın Ukrayna dışına çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmelerden olumlu sonuçlar alındığını ifade etti.