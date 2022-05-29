29 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından Yunanistan'a Ayasofya tepkisi: 1453’ten bu yana Türk milletinin koruması altında!

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından Yunanistan'a Ayasofya tepkisi: 1453’ten bu yana Türk milletinin koruması altında!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2022 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından Yunanistan’a Ayasofya tepkisi: 1453’ten bu yana Türk milletinin koruması altında!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yüzyıllar boyunca cami olarak kullanılan Ayasofya 1453'ten bu yana Türk milletinin koruması altındadır." denildi. Bakanlık mesajında ayrıca Yunan'ı çıldırtan ifadelerle; "569 yıl önce fethedilen İstanbul'a Roma İmparatorluğu’nun veya Bizans'ın hayalini kurarak bakmak kuruntudan ibarettir." mesajı verildi.

MSB, İstanbul fethinin 569'uncu yıl dönümüne ilişkin Twitter'dan mesaj yayımladı.

Yayımlanan mesajda "569 yıl önce fethedilen İstanbul'a Roma İmparatorluğu'nun veya Bizans'ın hayalini kurarak bakmak kuruntudan ibarettir. 1000 yıl öncesine özlem duyanlar kimin yayılmacı, kimin barışa engel olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" ifadeleri kaydedildi.



"AYASOFYA, TÜRK MİLLETİNİN KORUMASI ALTINDADIR"

Yapılan açıklamanın devamında, Ayasofya Camii'nin Türk milletinin koruması altında olduğu vurgulanarak, "Yüzyıllar boyunca cami olarak kullanılan Ayasofya 1453'ten bu yana Türk milletinin koruması altındadır. Ayasofya için güya üzülenlerin, 1500'lü yıllardan kalan ve her biri kültürel birer miras olan Yunanistan'daki camilerin yıkılarak yerine sinema ve sergi salonu, konaklama yeri, depo yapılmasına karşı çıkmaması da iki yüzlülükle bile açıklanamayacak kadar vahim bir durumdur. Müslümana ölünce mezar yeri bile vermeyen Yunanistan yönetimi, kendi halkını ham hayallerle kandırıp, kendi çıkmaz gerçeklerini örtmeye çalışmaktadır. Güneş balçıkla sıvanmaz. 569 yıl önce İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Çağımızın Bizanslarını raflarına kaldıracağız "ÇAĞIMIZIN BİZANSLARINI RAFLARINA KALDIRACAĞIZ"
Çağımızın Bizanslarını raflarına kaldıracağız

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA