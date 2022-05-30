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Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.05.2022
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Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalarda, enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin azalması ile yeni haftanın pozitif başladığı görülürken, merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin hafta boyunca piyasaların seyrini belirlemesi bekleniyor.

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