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Fransız gazeteci Rusya-Ukrayna savaşında öldü! Luhansk Valisi Gayday'dan flaş açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.05.2022
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Fransız gazeteci Rusya-Ukrayna savaşında öldü! Luhansk Valisi Gayday’dan flaş açıklama

Rusya - Ukrayna savaşında çatışmalar devam ediyor. Bölgede bulunan Fransız bir gazetecinin Rusya'nın saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi. Luhansk Valisi Sergey Gayday sivil tahliyelerin durduğunu açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı 4 aydan fazla süredir devam ediyor. Öte yandan çatışmalar Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yoğunlaşmış durumda.

Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki sivil tahliyeleri sırasında Rus askerinin ateşine maruz kalan konvoyda yer alan Fransız bir gazeteci hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ediyor. Rus ordusunun son olarak Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde sivilleri tahliye edecek aracı vurduğu iddia edildi.

Bölgede tahliye haberi yapan Fransız gazeteci de Rus askerlerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Saldırının ardından açıklama yapan Luhansk Valisi Sergey Gayday, "Bugün zırhlı tahliye aracımız bölgeden 10 sivili alacaktı. Tahliye sırasında Rus askerleri saldırdı. Bir Fransız gazeteci boynundan yaralanarak hayatını kaybetti. Bir polis memuru da kaskı sayesinde kurtuldu. Tahliyeyi resmi olarak durduruyoruz" dedi.

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