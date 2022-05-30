10 yaşında ortalığı kana bulayacaktı! O mesajdan sonra emniyet harekete geçti

"BİR SANİYE BİLE TEREDDÜT ETMEDİ"

Şerif Carmine Marceno yaptığı açıklamada, "Bu öğrencinin davranışı, özellikle Uvalde, Teksas'taki son trajediden sonra mide bulandırıcı. Okullarımızda kanun ve düzen olacak! Ekibim bu tehdidi araştırmak için bir saniye bile tereddüt etmedi. Bir saniye bile!" ifadelerini kullandı. Şerif Marceno ekledi: "Bu çocuk sahte bir tehditte bulundu ve şimdi bunun gerçek sonuçlarını yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜZ"

Robb İlkokulu'na yapılan saldırıdan iki gün sonra, Şerif Marceno medyaya son derece sert konuştu: "Çocuklarımızı vuramazsınız. Bu ülkeye ölümcül güç getirirsen, seni öldürürüz."

Şerif Marceno, hepsi saldırı tüfekleriyle silahlanmış ve taktik teçhizata bürünmüş altı şerif yardımcısının önünde yaptığı açıklamada, Lee County sakinlerinin çocuklarının bölgedeki okullarda güvende olduklarından emin olmaları gerektiğini söyledi.

Şerif, Florida Valisi Ron DeSantis'e eyaletteki kolluk kuvvetlerine çocukları güvende tutmak ve kanun ve düzeni korumak için 'teçhizatı' verdiği için teşekkür etti. Olay, Okul Tehdit Uygulama Ekibi ve Gençlik Hizmetleri Suç Araştırmaları Birimi tarafından araştırılıyor.

2020'de Cumhuriyetçi Marceno, Demokrat rakibi Robert Neeld'e karşı kesin bir seçim zaferi kazandı. Florida Emniyet Teşkilatı, 2020'de Lee County'nin suç oranının 2018 ile 2020 arasındaki ilk görev süresi boyunca yüzde 18,4 düştüğünü söyledi.

Cumhuriyetçi Parti üyesi Teksas Başsavcısı Ken Paxton, geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen saldırıdan saatler sonra benzer olaylara karşı öğretmenlerin silahlandırılması gerektiğini savundu. Haber kanalı Fox News'a yaptığı açıklamalarda Paxton, "Böyle bir durumda hızla harekete geçebilmeleri için öğretmenleri ve yönetim kadrosundakileri silahlandırıp eğitebiliriz. Bence bu en iyi çözüm" dedi.