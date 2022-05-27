Son dakika: Rum televizyonunda kan donduran katliam itirafı: 68 Türk’ü öldürdük mezarları bulunamaz

'MEZARLARI BULUNAMAZ'

Hürriyet'in haberine göre: Neoptolemos Leftis, 1964 yılında Gazimağusa kentinde Türk mevzilerini belirlemeye çalışan 2 Yunan subayı ve bir Rum polisinin öldürülmesinin ardından emir geldiğini belirterek, "Yaklaşık 500 kişilik bir güçtük. Her bir Rum canı için 10 Türk öldürmemiz yönünde emir geldi. Öyle de oldu zaten, bana hâlâ öldürdüğümüz 68 Türk'ü ve mezar yerlerini soruyorlar. Nerede ne bulacaksın ki, o kadar zaman geçmiş" dedi.