İngiltere’de dehşete düşüren olay! Koruyucu anne cinayeti

SEHPAYA ÇARPTI DEDİ AMA

Üvey anne başlangıçta ailesine, arkadaşlarına ve polise bebeğin koltuktan düşüp başını sehpaya çarptığını söyledi. Üvey anne polisteki ifadesinde, "Bebek bezlerini sehpa çekmecesine koymak için uzandım. O sırada bebek yere düştü. Kucağıma aldığımda nefesi kesilmişti" dedi.

Ancak adli tıptan gelen sonuç farklıydı. 13 aylık James'in ölümüne neden olan güçlü bir beyin sarsıntısı ve travmaydı. Üvey anne duruşmaya bir gün kala polise gerçeği anlattı. Laura Castle, bebek ağlamasın diye kucağına alıp sert şekilde sarsmış, koltuğun kolçaklarına vurmuştu.

Suçunu itiraf eden üvey anne 13 aylık küçük James'i öldürmekten suçlu bulundu ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.