İngiltere’de dehşete düşüren olay! Koruyucu anne cinayeti
İngiltere’nin gündemine bomba gibi düşen cinayet. Evlat edineceği bebeği acımasızca öldürdü. Laura Castle (38) evlat edinme sürecinde olduğu James Corkill isimli13 aylık bebeği öldürdü.
İngiltere'nin Cumbria bölgesinde yaşayan Laura Castle bebeği öldürmekten 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İLK DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ SONRA ÖLDÜRMÜŞ
İngiltere, evlat edinme sürecinde olduğu bebeği öldüren kadını konuşuyor. Dehşet veren olay, İngiltere'nin Cumbria bölgesinde yaşandı. James Corkill isimli kimsesiz bebek Cumbria'daki yetkililer tarafından 38 yaşındaki Laura Castle ve 35 yaşındaki kocası Scott Castle'ın evine yerleştirildi.
Bebek, beş ay sonra ilk doğum gününden kısa bir süre sonra, kafa travması sonucu öldü.
SEHPAYA ÇARPTI DEDİ AMA
Üvey anne başlangıçta ailesine, arkadaşlarına ve polise bebeğin koltuktan düşüp başını sehpaya çarptığını söyledi. Üvey anne polisteki ifadesinde, "Bebek bezlerini sehpa çekmecesine koymak için uzandım. O sırada bebek yere düştü. Kucağıma aldığımda nefesi kesilmişti" dedi.
Ancak adli tıptan gelen sonuç farklıydı. 13 aylık James'in ölümüne neden olan güçlü bir beyin sarsıntısı ve travmaydı. Üvey anne duruşmaya bir gün kala polise gerçeği anlattı. Laura Castle, bebek ağlamasın diye kucağına alıp sert şekilde sarsmış, koltuğun kolçaklarına vurmuştu.
Suçunu itiraf eden üvey anne 13 aylık küçük James'i öldürmekten suçlu bulundu ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-Okul LGS sınav yerleri sorgulama: 2022 LGS sınava giriş belgesi nereden alınır? Liseye geçiş sınav yeri TIKLA-ÖĞREN
- ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar? 2022 sigaraya ne zaman, ne kadar zam gelecek? SON DAKİKA HABERLER
- Philip Morris sigara zam var mı? 27 Mayıs Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar?
- BAT sigara zam geldi mi? 27 Mayıs Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?
- JTI sigara zammı var mı? 27 Mayıs Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Muharrem İnce'den 'kaçacaklar' tepkisi: CHP’de yalan iftira diz boyu! 6'lı masayı da hedef aldı
- 27 Mayıs sigara fiyatları zamlı güncel liste: 2022 JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Yarın benzin ve mazota zam gelecek mi? 28 Mayıs Cumartesi benzin ve motorin zammı ne kadar?
- Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi temel atma programına davet
- Akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste: 27 Mayıs benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Oğuz Gündoğdu neden öldü? Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte hayat hikayesi...
- İstanbul'da can pazarı! Emniyet şeridinde duran kamyona çarptı