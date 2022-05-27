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Brezilya’da vahşet! Polis gaz bombasıyla bagaja kapatıp öldürdü

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Brezilya’da vahşet! Polis gaz bombasıyla bagaja kapatıp öldürdü

Brezilya’da eyalet polisi, 38 yaşındaki Genivaldo de Jesus Santos’u yeğenin gözleri önünde öldürdü. Genivaldo de Jesus Santos’u, gözaltına direndiği için polis arabasının bagajına gaz bombasıyla birlikte zorla kapattı. Adamın can çekişine aldırış etmeyen polis, dumanlar çıkan bagajın kapağını bastırarak Santos’un çıkmasına engel oldu.

Brezilya'nın Umbaúba kentinde 25 Mayıs günü polis, aracının bagajına gaz bombasıyla birlikte bir siyahi şüpheliyi zorla koyarak öldürdü. Telefon kamerasıyla görüntülenen olay, ABD'deki George Floyd'un ölümüne benzetilerek sosyal medyada oldukça tepki topladı.

OKSİJENSİZ KALARAK BOĞULDU

Bagajdan dışarı sarkan ayaklardan Santos'un can çekiştiği görülürken bir süre sonra hareketsiz kaldığı dikkat çekti. 25 Mayıs Çarşamba günü Umbaúba kentinde meydana gelen olay sonrasında siyahi Genivaldo de Jesus Santos'un ölüm nedeninin oksijensiz kalarak boğulma olduğu belirlendi. Santos'un dumanlar çıkan bagajdan sarkan ayaklarının çırpındığı anların görüntülere yansımasıyla olay, sosyal medyada tepki topladı.

"ŞÜPHELİ POLİSE DİRENDİ"

Brezilya Eyalet Polisi (PRF) olaydan sonra yaptığı açıklamada şüphelinin saldırgan tavırlarla polise muhalefet ettiği ve direndiği için aracın bagajına kapatıldığını belirterek olaya karışan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Açıklamada "(Şüpheli) bir PRF ekibinin yaklaşımına aktif olarak direndi. Saldırganlığı nedeniyle, onu tutmak için hareketsizleştirme teknikleri ve daha az saldırı potansiyeli olan araçlar kullanıldı ve şahıs Umbaúba'daki Polis Karakoluna götürüldü" denildi.

ŞİZOFRENİ HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Santos'un yeğeni Wallison de Jesus yerel basına yaptığı açıklamada, kendisinin de olay yerinde olduğunu, amcasının sadece motosiklet kullandığını ve polisin onu sebepsiz yere durdurduğunda heyecanlandığını belirtti. Şizofreni hastası olan Santos'un, polisin şizofreni ilaçlarını üstünde bulunca heyecanlanarak tedirgin olduğu ifade edildi.

BREZİLYA'NIN GEORGE FLOYD VAKASINA BENZETİLDİ

Brezilya'da halk, sosyal medyada platformlarında olayı, Santos'u siyahi bir Brezilya vatandaşı olmasından dolayı ABD'de gözaltı sırasında boğularak hayatını kaybeden George Floyd'a benzetti ve polisi ırkçı davranışlar sergilemekle suçladı. Siyahi aktivist ve politikacı Renata Souza konuyla ilgili dün "Polis memurları bir arabayı gaz odasına çevirdi ve yeğeni güpegündüz izlerken zihinsel bozukluğu olan bir adamı idam etti. Böyle bir insanlık dışılığın tarifi yok. Brezilya bir ölüm kampı!" dedi.

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