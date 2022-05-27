Brezilya’da vahşet! Polis gaz bombasıyla bagaja kapatıp öldürdü

"ŞÜPHELİ POLİSE DİRENDİ"



Brezilya Eyalet Polisi (PRF) olaydan sonra yaptığı açıklamada şüphelinin saldırgan tavırlarla polise muhalefet ettiği ve direndiği için aracın bagajına kapatıldığını belirterek olaya karışan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Açıklamada "(Şüpheli) bir PRF ekibinin yaklaşımına aktif olarak direndi. Saldırganlığı nedeniyle, onu tutmak için hareketsizleştirme teknikleri ve daha az saldırı potansiyeli olan araçlar kullanıldı ve şahıs Umbaúba'daki Polis Karakoluna götürüldü" denildi.