27 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD’de bir evde patlama! Birçok kişi hayatını kaybetti

ABD’de bir evde patlama! Birçok kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2022
ABONE OL
ABD’de bir evde patlama! Birçok kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA