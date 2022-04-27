ABD'de George Floyd soruşturmasında Minneapolis polisi "ırkçı" bulundu

Raporu hazırlayan ekibe başkanlık eden İnsan Hakları Komiseri Rebecca Lucero, soruşturmada, polis teşkilatının en az son 10 yıllık tüm kayıtlı işlemlerinin incelendiğini söyledi.

Polis memurlarını davranışlarından sorumlu tutmak için güçlü bir iç denetim uygulanması gerektiği vurgulanan raporda, polislerin görevleri konusunda daha iyi eğitim alması önerileri yer aldı.