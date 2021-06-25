Son dakika: George Floyd'u öldüren polis Derek Chauvin için karar açıklandı

"FLOYD AİLESİ'NİN ACISINI KABUL ETMEMİZ GEREKİYOR"

Yargıç Peter Cahill, bu cezaya nasıl vardığını açıklarken, 22 sayfalık karar metnine işaret ederek "Yorumların çok kısa olacak, çünkü çoğu yazılı olacak" ifadelerini kullandı. Bu davanın "hukuki bir analiz" olduğunu ve duygu ya da sempatiye dayanmadığını anlatan Cahill, "Ancak, bu mahkeme salonunda ve salon dışında hissedilen acıyı kabul ediyorum" dedi. Yargıç Cahill, "En önemlisi de Floyd Ailesi'nin acısını kabul etmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.





GEORGE FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYI VE GEÇMİŞİ

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd, 25 Mayıs 2020'deki olayda polis memurları tarafından yere yüzüstü yatırıldı. Elleri arkadan kelepçelenmiş haldeydi. Beyaz polis memuru Derek Chauvin dizini Floyd'un boğazının üzerinde 9 dakika 29 saniye kaldırmadan bastırdı.

"NEFES ALAMIYORUM" SÖZLERİ TARİHE GEÇTİ

Diğer iki polis memuru Floyd'u yerde tutmaya yardım ederken, dördüncü bir polis de çevredekilerin müdahale etmesini engelledi. Bu süre içinde Floyd'un 20'den fazla kez "Nefes alamıyorum" dediği duyuldu.

ABD TARİHİNDE KARA LEKE!

Chauvin'in boğazına bastırmasıyla nefessiz kalan Floyd yaşamını yitirdi. O gün sokaktan geçen 17 yaşındaki genç kız Daniella Frazier olayın videosunu çekti ve George Floyd'un ölümü tüm dünyaya yayıldı.