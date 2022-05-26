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ABD'nin 7 eyaletinde "maymun çiçeği" virüsü alarmı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2022
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ABD’nin 7 eyaletinde maymun çiçeği virüsü alarmı

ABD’nin 7 eyaletinde 9 maymun çiçeği vakasına rastlandığı bildirildi. ABD’de vakaların görüldüğü 7 eyaletin California, Florida, Massachusetts, New York, Utah, Virginia ve Washington olduğu duyuruldu.

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