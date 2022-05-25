Maymun çiçeği Türkiye'de görüldü mü? Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır?
Maymun çiçeği Türkiye'de görüldü mü? Şu ana kadar 16 ülkede görülen maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de olup olmadığı araştırılıyor. 2-4 hafta içinde kendiliğinden geçtiği, sadece bağışıklığı baskılanmış ve küçük çocuklarda ağır tabloya neden olabildiği öğrenilen maymun çiçeği hastalığı hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Peki, maymun çiçeği Türkiye'de görüldü mü? Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.05.2022
15:53
Maymun çiçeği Türkiye'de görüldü mü? Dünyada koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, şimdiye kadar 16 ülkeden en az 250 maymun çiçeği vakasına rastlandığı açıklandı. Afrika kıtasının dışına çıkarak 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü 2 hafta içinde 16 ülkeye yayıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Peki, maymun çiçeği Türkiye'de görüldü mü? Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır? İşte merak edilen soruların yanıtı...
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MAYMUN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de görülüp görülmediğine ilişkin,
"Yeni bir tedirginlik alanı oluşturmamak kanaatindeyim. Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar bizde görülen vaka olmadı. Olduğunda bunu açıklamış ve bildirmiş oluruz ve bu hastalığın bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Çünkü damlacık enfeksiyonuyla bulaşmadığını, daha çok yakın temas ile bulaştığını biliyoruz. O nedenle bu konuda gereksiz tedirgin olunmamalı. Vatandaşımız müsterih olsun. Bu anlamda yeri geldiğinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini bakanlığımız yakın takip etmekte. Söylenmesi gereken bir durum olursa dikkat edilmesi gereken bir durum olursa bunu da açıklamış oluruz" diye konuştu.
ÇİÇEK AŞISI GELİŞTİRİLECEK
Bakan Koca, çiçek aşısının etkinliğinin maymun çiçeği virüsüne etkinliğinin yüzde 80-85 oranında olduğunu bildiklerini vurgulayarak,
"Dünyada 1970'ten sonra geliştirilmediğini hepimiz biliyoruz ama anlıyoruz ki Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediği, aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz. Biz de bu noktada arkadaşlarla Bilim Kurulu ile özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz, bununla ilgili de istişare halindeyiz" dedi.
MAYMUN ÇİÇEĞİ YENİ BİR HASTALIK MI?
Maymun çiçeği, yeni bir hastalık değil. 1958'de maymunlarda tespit edildikten sonra insanlarda ilk olgu 1970'te Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görüldü. 1958'de araştırma laboratuvarındaki maymunlarda çiçek benzeri bir salgın yapınca farkına varılan hastalık bu nedenle "maymun çiçeği" adını aldı.
Başta Nijerya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere, Orta ve Batı Afrika'daki tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu 11 ülkede görülen hastalığın sıklığı tam olarak bilinmiyor. Afrika'da her yıl birkaç yüz vaka olduğu tahmin ediliyor. Hastalık zaman zaman Afrika kıtasından enfekte hayvanlar veya insanlar aracılığıyla diğer kıtalara taşınıyor, fakat buralarda az sayıda insanın etkilendiği ve bölgesel vaka kümelenmeleri görülüyor.