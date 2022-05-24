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Bilim insanlarından Maymun Çiçeği için 21 gün uyarısı! 17 ülke Maymun Çiçeği virüsü ile savaşıyor
Maymun Çiçeği virüsü hakkında çalışmalarına devam eden bilim insanlarından peş peşe uyarılar geldi. Bilim insanları Maymun Çiçeği'nin etkilerinin büyük olduğunu belirterek 21 güne dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. 17 ülkede görülen virüs hakkında son olarak "Bu bir DNA virüsü olduğu için çok mutasyon geçirip tehlikeli boyutlara gelemez" denildi.
Giriş Tarihi: 24.05.2022 09:19Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 09:39