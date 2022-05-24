Bilim insanlarından Maymun Çiçeği için 21 gün uyarısı! 17 ülke Maymun Çiçeği virüsü ile savaşıyor

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Çopur Çicek, "Kovid-19 bir RNA virüsüydü bu ise DNA virüsü. RNA virüsleri çok fazla mutasyon yaptığı için mutasyona uğradı ve yayılma hızı çok daha fazlaydı. DNA virüslerinde değişim ve mutasyon çok fazla olmuyor o yüzden de Kovid pandemisi gibi bir pandemi beklemiyoruz." şeklinde konuştu.