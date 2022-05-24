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Haberler Galeri Bilim insanlarından Maymun Çiçeği için 21 gün uyarısı! 17 ülke Maymun Çiçeği virüsü ile savaşıyor

Bilim insanlarından Maymun Çiçeği için 21 gün uyarısı! 17 ülke Maymun Çiçeği virüsü ile savaşıyor

Maymun Çiçeği virüsü hakkında çalışmalarına devam eden bilim insanlarından peş peşe uyarılar geldi. Bilim insanları Maymun Çiçeği'nin etkilerinin büyük olduğunu belirterek 21 güne dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. 17 ülkede görülen virüs hakkında son olarak "Bu bir DNA virüsü olduğu için çok mutasyon geçirip tehlikeli boyutlara gelemez" denildi.

Giriş Tarihi: 24.05.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 09:39
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Bilim insanlarından Maymun Çiçeği için 21 gün uyarısı! 17 ülke Maymun Çiçeği virüsü ile savaşıyor

Maymun Çiçeği virüsü Danimarka'da da tespit edilmesiyle 17 ülkede aktif olarak görüldü. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Bilim insanlarından Maymun Çiçeği için 21 gün uyarısı! 17 ülke Maymun Çiçeği virüsü ile savaşıyor

Midilli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Erken dönemde temastan sonraki ilk 4 günde aşı uygulandığı zaman hastalığı önleyebiliyor ya da hafif geçmesini sağlıyor. Çiçek aşısı şu an hâlâ var ama DSÖ'nün kontrolünde. Acil bir durumda çiçek hastalığının geri dönmesi durumunda koruyuculuk sağladığı için uygulanabilir.

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Bilim insanlarından Maymun Çiçeği için 21 gün uyarısı! 17 ülke Maymun Çiçeği virüsü ile savaşıyor

Şu an büyük bir salgın olma ihtimali düşük. Öyle bir tehlikenin olmadığı söylemek de mümkün değil. Hastalığın beklenmedik bir şekilde yayılması ve pek çok hastalıkla karıştırılabilecek belirtiler vermesi endişeye neden oluyor.

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Bilim insanlarından Maymun Çiçeği için 21 gün uyarısı! 17 ülke Maymun Çiçeği virüsü ile savaşıyor

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Çopur Çicek, "Kovid-19 bir RNA virüsüydü bu ise DNA virüsü. RNA virüsleri çok fazla mutasyon yaptığı için mutasyona uğradı ve yayılma hızı çok daha fazlaydı. DNA virüslerinde değişim ve mutasyon çok fazla olmuyor o yüzden de Kovid pandemisi gibi bir pandemi beklemiyoruz." şeklinde konuştu.

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Bilim insanlarından Maymun Çiçeği için 21 gün uyarısı! 17 ülke Maymun Çiçeği virüsü ile savaşıyor

Tedavisi var ama ilaca ve aşıya kısıtlı ulaşılıyor. 2019'da FDA tarafından onaylanmış bir aşısı da var. Çiçek aşısının koruması güzel bir haber.