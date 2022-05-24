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Son dakika: İran'da savaş uçağı düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.05.2022 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
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Son dakika: İran’da savaş uçağı düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İran’ın İsfahan eyaletinin Nain şehrinde F-7 savaş uçağının düştüğü, pilot ve yardımcısının yaşamını yitirdiği bildirildi. Öte yandan uçağın düşme nedeninin henüz bilinemediği belirtildi.

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