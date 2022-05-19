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Rusya ile ABD'den Ukrayna savaşı görüşmesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2022
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Rusya ile ABD’den Ukrayna savaşı görüşmesi

Rusya-Ukrayna savaşında sıcak temaslar devam ediyor. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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