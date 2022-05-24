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Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk maymun çiçeği vakası görüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Birleşik Arap Emirlikleri’nde ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilk defa bir kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi. Hastayla temaslıların tespit edilmesi dahil gerekli tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.

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