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PKK'dan Irak'ta roketli saldırı! Hedeflerinde televizyon kanalı vardı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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PKK’dan Irak’ta roketli saldırı! Hedeflerinde televizyon kanalı vardı

Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Duhok kentindeki bir televizyon kanalına roketlerle saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırı sonrası yapılan açıklamada "Bu terörist saldırıyı kınıyoruz. PKK, bu bölgeyi terk etmelidir. PKK bilmelidir ki, medya merkezleri medeniyetin bir göstergesidir." ifadelerine yer verildi.

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